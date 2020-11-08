Бывший тренер «Спартака» высказался о чемпионских перспективах ЦСКА

Известный тренер Игорь Ледяхов высказался о чемпионских перспективах московского ЦСКА.

«Матч с «Фейеноордом» настроил на негативный лад. Кажется, былые проблемы вернулись. Повторюсь, в РПЛ ЦСКА показывает качественную игру и обладает неплохим подбором исполнителей. Неслучайно они идут на первом месте. Тем не менее, думаю, команда до конца будет сражаться за чемпионство. Три-четыре коллектива, которые в настоящий момент ведут борьбу за медали, и определят судьбу золотых наград», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Ледяхов заявил, что в Европе российские команды выглядят безобразно.