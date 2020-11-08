Ледяхов: в Европе российские команды выглядят безобразно

Известный тренер Игорь Ледяхов высказался о выступлении российских команд в текущем сезоне еврокубков.

«Проблема заключается в том, что команды, представляющие Россию в еврокубках, — для внутреннего пользования. Участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы — индикатор уровня отечественных коллективов. Там они выглядят просто безобразно. Такой у нас чемпионат. Нам нужно прибавлять в играх внутреннего первенства, чтобы оставаться конкурентоспособными в Европе. А ЦСКА проваливается в еврокубках второй год подряд», — заявил Ледяхов в интервью RT.

Ранее Тедеско назвал отсутствие еврокубковых матчей сомнительным преимуществом для «Спартака».