Тедеско назвал отсутствие еврокубковых матчей сомнительным преимуществом для «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» высказался о неучастии красно-белых в еврокубках как о преимуществе в чемпионате.
Тедеско назвал отсутствие еврокубковых матчей сомнительным преимуществом для «Спартака»
  • © Пресс-служба ФК "Спартак"

«Честно признаться, я бы тоже хотел играть в еврокубках в этом сезоне. С одной стороны, две встречи в неделю проводить непросто, они отнимают много сил, но в моей карьере были случаи, что от матчей в Лиге чемпионов был эмоциональный стимул на матчи чемпионата. Так что преимущество сомнительное», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 2:2. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее форвард «Урала» Павел Погребняк высказался о голе в матче со «Спартаком» в возрасте 37 лет.

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