Погребняк высказался о забитом им в возрасте 37 лет голе «Спартаку»

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свой гол в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Мой гол — наигранная комбинация, я должен был замыкать дальнюю штангу. Особенный ли это гол? Что касается гола «Спартаку», то он один из, а вообще… Ну сами посудите: человеку без пяти минут 37 лет, и он забивает гол в ворота «Спартака». Это же здорово! Особенно ли приятно забивать «Спартаку»? Для меня сейчас важен любой гол, я работаю на команду. Забил — и это здорово», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 2:2. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее Погребняк выразил мнение, что момент с первым голом «Спартака» был спорным.