Попов о работе с Фабричновой: стараемся строить диалог не на «конях» и «мясе»

Комментаторы «Матч ТВ» Алексей Попов и Наталья Фабричнова рассказали, как стараются избежать конфликтных ситуаций при работе над совместными репортажами с гонок.

«У нас есть железное правило — никого никогда не ругать. Но мера похвалы — это тоже мера. Если мы кого-то мало хвалим, то считайте, что мы так ругаем. У нас есть разногласия о том, надо ли каких-то гонщиков менять или дать им второй шанс, как ведёт себя та или иная команда. Но мы стараемся всегда это делать деликатно и пытаемся аудиторию тоже тянуть наверх, чтобы диалог строился не на «конях» и «мясе», а интеллигентно. В любом случае надо уважать гонщика, который рискует своей жизнью», — сказал Попов в интервью RT.

Фабричнова отметила, что «Формуле-1» присуща менее агрессивная форма боления, что сказывается и на характере их репортажей.

«На «Формуле-1» в принципе нет такой жёсткой агрессии, как в футболе и хоккее, никаких матерных частушек с трибун тут нет. Чтобы это почувствовать, надо втянуться в это сообщество, побывать на автодроме. Когда я впервые приехала на Гран-при, пошёл дождь, и болельщики разных команд предложили свои дождевики и зонтики. Слабо себе представляю, что спартаковский болельщик станет сидеть под зенитовским зонтиком. Здесь другая культура боления, и, возможно, отсюда другая манера комментировать. Если мы в чём-то категорически не согласны, то можем после эфира это обсудить, но ругань в эфире я для себя не представляю», — добавила Фабричнова.

Ранее Фабричнова рассказала, с кем из пилотов «Формулы-1» хотела бы сделать интервью.