Фабричнова рассказала, с кем из пилотов «Формулы-1» хотела бы сделать интервью

Комментатор «Матч ТВ» Наталья Фабричнова рассказала, что если бы у неё была возможность сделать интервью с одним из пилотов, то им бы стал гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

«Мне бы хотелось поговорить с Себастьяном Феттелем. Это человек, который всегда неформально подходит к общению. Понятно, что он не будет обсуждать личную жизнь, это его особенность, но даже если обсуждать только его работу, то можно понять очень многое о нём самом и происходящем в команде через его настроение и невербальные сигналы. У Себастьяна нет соцсетей, поэтому информацию приходится вылавливать, даже по радиопереговорам во время гонок», — заявила Фабричнова в интервью RT.

Журналист отметила, что с Феттелем можно было бы обсудить неудачные выступления в текущем сезоне, из-за которых он занимает 14-е место в чемпионате.

«Даже если он в плохом настроении, то эту тему можно развить, не пытаясь при этом до него докопаться. Есть журналисты, которые нарочно вызывают на агрессию, но это не мой случай. Себастьян адекватный человек и не станет как-то не так реагировать или закрываться. Это у тех, кто ещё ничего не добился в «Формуле-1», бывает обида на весь мир, на болельщиков. А четырёхкратный чемпион мира уже знает себе цену», — добавила Фабричнова.

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