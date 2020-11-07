Попов рассказал, как готовится к эфирам «Формулы-1»

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Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал, как проходит его подготовка к репортажам с гонок «Формулы-1».
Попов рассказал, как готовится к эфирам «Формулы-1»
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
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«Моя подготовка занимает 24 часа в сутки. Вот прямо сейчас я не просто сижу в телефоне, а смотрю, что пишут команды, параллельно готовлюсь к матчу по регби, гонке «Формулы-1» и потом к NASCAR. Я всегда слушаю подкасты по десяти темам, когда гуляю по городу, занимаюсь спортом или ем. В остальное время я просто читаю и выписываю для себя полезное. Моя подготовка — это впитывание знаний», — рассказал Попов в интервью RT.

Ранее Попов рассказал, как может быть побит рекорд Хэмилтона по победам в «Формуле-1».

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