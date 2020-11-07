Попов рассказал, как может быть побит рекорд Хэмилтона по победам в «Формуле-1»
- Reuters
«Для этого нужно, чтобы сошлись несколько факторов. Пилот должен попасть в идеальные для себя условия, которые сохранялись бы бесконечное количество сезонов подряд, либо очень чётко чувствовать смену условий и вовремя переходить в другую команду, которая доминировала бы с точки зрения техники. Сочетание этих факторов крайне маловероятно, но то же самое мы когда-то думали про Михаэля Шумахера. Тем не менее уже на нашей памяти рекорд побит», — сказал Попов в интервью RT.
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