Попов рассказал, как может быть побит рекорд Хэмилтона по победам в «Формуле-1»

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Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал, что должно произойти, чтобы был побит рекорд Льюиса Хэмилтона по победам в гонках «Формулы-1» за карьеру.
Попов рассказал, как может быть побит рекорд Хэмилтона по победам в «Формуле-1»
  • Reuters

«Для этого нужно, чтобы сошлись несколько факторов. Пилот должен попасть в идеальные для себя условия, которые сохранялись бы бесконечное количество сезонов подряд, либо очень чётко чувствовать смену условий и вовремя переходить в другую команду, которая доминировала бы с точки зрения техники. Сочетание этих факторов крайне маловероятно, но то же самое мы когда-то думали про Михаэля Шумахера. Тем не менее уже на нашей памяти рекорд побит», — сказал Попов в интервью RT.

Ранее Попов рассказал, как сделать «Формулу-1» интереснее.

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