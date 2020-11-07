Попов рассказал, как сделать «Формулу-1» интереснее

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал, что нужно изменить в «Формуле-1», чтобы в гонках стало больше интриги.

«Нужны полный запрет свободных заездов и радиосвязи, максимальное уменьшение прижимной силы антикрыльев, возвращение атмосферных двигателей большого объёма с большими оборотами и, возможно, возвращение стальных тормозов вместо карбонных. Последний пункт под вопросом, остальные однозначно нужны», — рассказал Попов в интервью RT.

Он отметил, что людям важна не столько скорость, с которой едут пилоты «Формулы-1», сколько борьба между ними.

«Формула-1» не должна стараться и не старается соответствовать старым представлениям о том, что она самый быстрый чемпионат по времени на круге. Это никому не интересно, людям нужно соперничество. Они хотят видеть движение рулём, борьбу пилота с машиной, борьбу на торможении, а не когда роботизированная вещь быстро разогналась и поехала», — добавил Попов.

Ранее правозащитники выступили против этапа «Формулы-1» в Саудовской Аравии.