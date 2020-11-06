Источник: НБА утвердила дату начала и формат нового сезона

Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует 22 декабря.

«Национальная ассоциация баскетболистов проголосовала за предложение НБА по проведению сезона-2020/21, который стартует 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр», — сообщает в Twitter инсайдер Шамс Чарания.

По информации источника, тренировочные лагеря откроются 1 декабря и продлятся три недели. Каждый клуб проведёт три или четыре предсезонных матча. Матч звёзд НБА пройдëт в начале марта, регулярный чемпионат завершится в середине мая, а плей-офф стартует во второй половине мая. Финальная серия закончится во второй половине июля.

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