Ветеран НБА рассказал о реках водки и пива на вечеринках Родмана

Ветеран Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тони Кукоч вспомнил о времяпрепровождении Денниса Родмана во время игровой карьеры.

Этот спортсмен славился частыми нарушениями режима и экстравагантным поведением.

«Я тусовался с ним всего один раз, потому что после такой ночи нужно семь-десять дней, чтобы восстановиться. В нашей компании было четыре человека, и первым делом он заказал 40 рюмок водки и 10 бокалов пива. Я спросил у него, ждёт ли он кого-то ещё, на что он ответил, что важно, чтобы алкоголь лился рекой. В тот вечер все напитки и еда были бесплатными для всех присутствующих», — цитирует Кукоча parlons-basket.com.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист и тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации НБА «Вашингтон Буллетс» Уэс Анселд ушёл из жизни в 74 года.