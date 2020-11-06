Адвокат назвал игру с «Валвейком» более сложной для «Фейеноорда», чем матч против ЦСКА

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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал итоги матча с ЦСКА в Лиге Европы (3:1).

Специалист подчеркнул, что не удивлён результатом.

«Мы сохраняли терпение в матче против команды, которая легко играет в футбол. У нас была концентрация с самого начала», — приводит слова Адвоката ad.nl.

Он также отметил, что недавняя встреча с «Валвейком» (2:2) в чемпионате Нидерландов получилась для его команды более сложной, чем игра с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что наставник армейцев Виктор Гончаренко посетовал на нехватку удачи в матче с «Фейеноордом».

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