Гончаренко посетовал на нехватку удачи в матче с «Фейеноордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал исход матча с «Фейеноордом» в Лиге Европы.

Армейцы уступили со счётом 1:3 и занимают последнее место в группе.

«Сначала мы смотрелись достаточно неплохо, с равными шансами на успех. Моменты были, атака на атаку. Где-то не хватило завершающего удара или передачи. Во втором тайме мы уже не очень хорошо выглядели в центре поля, позволяли сопернику легко работать с мячом, сами много его теряли. В результате «Фейеноорд» имел преимущество и им воспользовался», — цитирует Гончаренко официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что агент Дмитрий Селюк заявил о необходимости для ЦСКА расстаться с Гончаренко.