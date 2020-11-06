Гончаренко посетовал на нехватку удачи в матче с «Фейеноордом»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал исход матча с «Фейеноордом» в Лиге Европы.

Армейцы уступили со счётом 1:3 и занимают последнее место в группе.

«Сначала мы смотрелись достаточно неплохо, с равными шансами на успех. Моменты были, атака на атаку. Где-то не хватило завершающего удара или передачи. Во втором тайме мы уже не очень хорошо выглядели в центре поля, позволяли сопернику легко работать с мячом, сами много его теряли. В результате «Фейеноорд» имел преимущество и им воспользовался», — цитирует Гончаренко официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что агент Дмитрий Селюк заявил о необходимости для ЦСКА расстаться с Гончаренко.

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