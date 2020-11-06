Селюк заявил о необходимости для ЦСКА расстаться с Гончаренко

Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после поражения от «Фейеноорда» в Лиге Европы.

По его мнению, команде следует расстаться со специалистом.

«На сколько ещё надо купить игроков ЦСКА, чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть? В этой группе ЦСКА должен был быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф. Хотел Гончаренко уехать в Белоруссию — пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше», — написал Селюк в Twitter.

Ранее сообщалось, что представители России не имеют побед в 12 матчах групповых этапов ЛЧ и ЛЕ.