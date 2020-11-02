Тульский «Арсенал» объявил о назначении Парфёнова главным тренером

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов назначен на пост главного тренер тульского «Арсенала».

Как сообщает пресс-служба «канониров», Парфёнов сменил на этом посту Сергея Подпалого, который руководил командой с июля.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

46-летний Парфёнов, помимо «Урала», также работал в ивановском «Текстильщике» и «Тосно» из Ленинградской области. Последних он приводил к победе в Кубке России.

Ранее сообщалось, что Парфёнов является основным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала».