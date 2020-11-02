Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на матчи с Венгрией и Словенией

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Российский футбольный союз (РФС) огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор молодёжной национальной команды перед контрольными матчами со сборными Венгрии и Словении.
Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на матчи с Венгрией и Словенией
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В список из 23 футболистов вошли Денис Адамов, Александр Максименко, Иван Ломаев, Никита Калугин, Павел Маслов, Алексей Татаев, Станислав Магкеев, Артём Голубев, Данил Степанов, Данил Круговой, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Данил Глебов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров, Фёдор Чалов, Вячеслав Грулёв.

Матч со сборной Венгрии состоится 13 октября в Секешфехерваре, а игра с командой Словении — 17 октября в Мариборе.

Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение части матчей молодёжного ЧЕ-2021.

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