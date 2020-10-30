СМИ: Бой Нурмагомедова и Гэтжи стал пятым по продажам PPV за 2020 год

Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи стал пятым по продажам платных трансляций (PPV) за 2020 год.

Как сообщает Sports Business-Journal, этот бой собрал 500 тыс. PPV в США и 175 тыс. в остальном мире.

Возглавляет рейтинг с 1,3 млн продаж турнир UFC 251, главным событием которого стал поединок Камару Усмана с Хорхе Масвидалем. Второе место занимает турнир с поединком Конора Макгрегора и Дональда Серроне (1 млн). Третью строчку в списке самых продаваемых трансляций замыкает UFC 253 и UFC 249 (по 700 тыс.).

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Уткин заявил, что не собирается больше болеть за Нурмагомедова.