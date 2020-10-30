Уткин заявил, что не собирается больше болеть за Нурмагомедова

Известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что не собирается больше болеть за чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Надеюсь, Хабиб вернётся. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», — написал Уткин в своём Twitter.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов резко высказался в отношении президента Франции Эммануэля Макрона.