Уткин заявил, что не собирается больше болеть за Нурмагомедова
- РИА Новости
«Надеюсь, Хабиб вернётся. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», — написал Уткин в своём Twitter.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Нурмагомедов резко высказался в отношении президента Франции Эммануэля Макрона.