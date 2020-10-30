Нурмагомедов резко высказался в отношении Макрона

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова об исламе.

«Да обезобразит Всевышний его лицо и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства порядка полутора миллиарда верующих мусульман. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите. Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Объявивший о завершении карьеры боец также заявил, что подобные провокации могут выйти боком французскому правительству.

На момент написания новости пост собрал более 500 тыс. лайков.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил позицию Макрона по карикатурам на пророка Мухаммеда.