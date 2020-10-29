Российские СМИ написали про Нурмагомедова 5,6 тысячи раз после боя с Гэтжи

Российские СМИ написали про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова 5,6 тыс. раз после боя с американцем Джастином Гэтжи. Это следует из данных компании «Медиалогия», с которыми ознакомился RT.

Согласно исследованию, 25 октября Нурмагомедова упомянули в российских СМИ 5672 раза.

Всего за последнюю неделю (с 22 по 28 октября) про него сообщили в СМИ 14,6 тыс. раз.

При этом количество упоминаний в соцсетях за 24—25 октября превысило 303 тыс. (159,6 тыс. и 143,7 тыс. соответственно), следует из предоставленных компанией данных.

24 октября Нурмагомедов победил представителя США Джастина Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения за карьеру.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.