Российские СМИ написали про Нурмагомедова 5,6 тысячи раз после боя с Гэтжи

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Российские СМИ написали про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова 5,6 тыс. раз после боя с американцем Джастином Гэтжи. Это следует из данных компании «Медиалогия», с которыми ознакомился RT.
Российские СМИ написали про Нурмагомедова 5,6 тысячи раз после боя с Гэтжи
  • © Getty Images/UFC / РИА Новости

Согласно исследованию, 25 октября Нурмагомедова упомянули в российских СМИ 5672 раза.

Всего за последнюю неделю (с 22 по 28 октября) про него сообщили в СМИ 14,6 тыс. раз.

При этом количество упоминаний в соцсетях за 24—25 октября превысило 303 тыс. (159,6 тыс. и 143,7 тыс. соответственно), следует из предоставленных компанией данных. 

24 октября Нурмагомедов победил представителя США Джастина Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения за карьеру.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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