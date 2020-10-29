Российские СМИ написали про Нурмагомедова 5,6 тысячи раз после боя с Гэтжи
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Согласно исследованию, 25 октября Нурмагомедова упомянули в российских СМИ 5672 раза.
Всего за последнюю неделю (с 22 по 28 октября) про него сообщили в СМИ 14,6 тыс. раз.
При этом количество упоминаний в соцсетях за 24—25 октября превысило 303 тыс. (159,6 тыс. и 143,7 тыс. соответственно), следует из предоставленных компанией данных.
24 октября Нурмагомедов победил представителя США Джастина Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения за карьеру.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.