Ибрагимович — фанатам: вы не Златан, не нужно бросать вызов коронавирусу
- Reuters
«Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — заявил Ибрагимович в своём видеообращении в Instagram.
В конце сентября стало известно, что 38-летний форвард заболел коронавирусной инфекцией, но уже в начале октября он сообщил о своём выздоровлении.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал объектом шуток и критики из-за заболевания коронавирусом.