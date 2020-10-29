Ибрагимович — фанатам: вы не Златан, не нужно бросать вызов коронавирусу

Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович обратился к фанатам по поводу коронавирусной инфекции.

«Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — заявил Ибрагимович в своём видеообращении в Instagram.

В конце сентября стало известно, что 38-летний форвард заболел коронавирусной инфекцией, но уже в начале октября он сообщил о своём выздоровлении.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал объектом шуток и критики из-за заболевания коронавирусом.