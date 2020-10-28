СМИ: ФИФА отклонила жалобу «Ньюэллса» по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»
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Как сообщает La Capital со ссылкой на слова адвоката «Ньюэллса» Мартина Монтойи, комиссия по статусу игроков ФИФА отклонила иск клуба из-за недостатка доказательств.
«Но как мы можем получить документ, в котором «Рома» и «Спартак» договорились продать игрока за ту сумму, о которой мы говорим?» — добавил юрист.
Понсе является воспитанником аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он перешёл в «Рому», а перед началом сезона-2019/20 был продан из римского клуба в «Спартак», за который отыграл 16 матчей, забил 18 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Ранее появилась информация, что «Спартак» и Тедеско не будут обсуждать продление контракта до зимы.