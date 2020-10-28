СМИ: «Спартак» и Тедеско не будут обсуждать продление контракта до зимы

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско договорился с руководством клуба не поднимать вопрос по поводу продления контракта до зимней паузы в Российской премьер-лиге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», владелец клуба Леонид Федун выразил поддержку специалисту и предложил переподписать контракт. Немец в свою очередь заявил о готовности обсудить детали соглашения зимой, после завершения первой части чемпионата.

Отмечается, что это связано с решением тренера сконцентрироваться на оставшихся до паузы матчах.

Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года. Действующее соглашение с ним рассчитано до конца сезона.

В матче 12-го тура чемпионата «Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии Александра Соболева и Георгия Джикии.