Газизов рассказал о состоянии Соболева и Джикии

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл сроки возвращения Александра Соболева в строй.

Форвард получил травму в середине прошлой недели на тренировке. По словам Газизова, заменённый из-за небольшого повреждения в концовке матча с «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России Георгий Джикия чувствует себя хорошо и не имеет никаких проблем.

«В команде всё в порядке, тренировочный процесс идёт по плану, новых травм у нас нет. Надеемся, что Соболев уже завтра вернётся в общую группу», — приводит слова Газизова СЭ.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал, что его смущает в лидерстве красно-белых.