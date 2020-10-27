Газизов рассказал о состоянии Соболева и Джикии
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Форвард получил травму в середине прошлой недели на тренировке. По словам Газизова, заменённый из-за небольшого повреждения в концовке матча с «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России Георгий Джикия чувствует себя хорошо и не имеет никаких проблем.
«В команде всё в порядке, тренировочный процесс идёт по плану, новых травм у нас нет. Надеемся, что Соболев уже завтра вернётся в общую группу», — приводит слова Газизова СЭ.
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