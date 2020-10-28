Федерация бокса России готова организовать выставочный бой для Нурмагомедова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о готовности организовать поединок по правилам бокса для объявившего о завершении карьеры чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я уважаю Хабиба, это великолепный спортсмен, я его всегда поддерживаю. Если говорить о его решении, то он ушёл очень красиво — непобеждённым. Благотворительный или выставочный поединок Нурмагомедова по боксу? Если он захочет, то мы готовы организовать», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Сергей Харитонов не смог выбрать лучшего бойца между Нурмагомедовым и Джоном Джонсом.