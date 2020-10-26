СМИ: Погба завершил карьеру в сборной Франции после слов Макрона об исламе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба решил прекратить выступать за национальную команду после высказываний президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает The Sun. Причина такого решения — слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал убийство учителя Самюэля Пати 18-летним мужчиной «чудовищностью исламского терроризма».

Эти слова Погба посчитал оскорбительными для себя и французских мусульман.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» выиграл со сборной Франции чемпионат мира в 2018 году.

Ранее Макрон назвал убитого под Парижем учителя лицом Франции.