Сен-Пьер: поздравляю Нурмагомедова с потрясающим выступлением и идеальной карьерой

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер поздравил непобеждённого чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи.
Сен-Пьер: поздравляю Нурмагомедова с потрясающим выступлением и идеальной карьерой
  • globallookpress.com

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с потрясающим выступлением минувшим вечером и идеальной спортивной карьерой!» — написал Сен-Пьер в Instagram.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Олег Тактаров заявил, что Гэтжи напоминал испуганного зайца, за которым охотится орёл.

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