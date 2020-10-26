Сен-Пьер: поздравляю Нурмагомедова с потрясающим выступлением и идеальной карьерой
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«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с потрясающим выступлением минувшим вечером и идеальной спортивной карьерой!» — написал Сен-Пьер в Instagram.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Олег Тактаров заявил, что Гэтжи напоминал испуганного зайца, за которым охотится орёл.