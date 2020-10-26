Тактаров: Гэтжи напоминал испуганного зайца, за которым охотился орёл

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи

«Гэтжи напоминал испуганного зайца, за которым охотится орел. И заяц бегал. Сколько места было, столько он и бегал. И когда в первом раунде орел его схватил, заяц, сумевший вылезти за счет того, что время закончилось, понял, что в следующий раз это сделать не удастся», — сказал Тактаров на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».

Он отметил, что в бою с Нурмагомедовым зрители в лице Гэтжи увидели типичного американца, который сломался ещё до поединка.

«Он приехал зарабатывать деньги, в чем сам и признался. После этого он стал мне неинтересен, потому что это неправильно. Нельзя выходить на бои, где ты можешь умереть, где на тебя смотрят и равняются миллионы, имея под собой в качестве основы только деньги», — добавил Тактаров.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее футболист Георгий Джикия рассказал, как в раздевалке «Спартака» болели за Нурмагомедова.