Джикия рассказал, как в раздевалке «Спартака» болели за Нурмагомедова

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как в раздевалке команды болели за чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

«Мои эмоции были искренние. У меня было потрясающее настроение после того, как я провёл этот 20-дневный «отпуск» и наконец-то вернулся на поле. Мы выиграли, а потом и Хабиб победил — настоящий восторг! То, что я на эмоциях бросил эти ложки и этот стаканчик… Да, чуть-чуть завёлся. Но это было прямо от души», — цитирует Джикию Sport24.

По его словам, он изначально хотел посмотреть поединок с хавбеком Зелимханом Бакаевым вдвоём, но так вышло, что игру с «Краснодаром» перенесли на день раньше и в итоге они начали думать, как будут смотреть бой после своего матча.

«В первый раз в жизни мы оказались рады допинг-контролю! Допинг-офицеры приехали именно в этот вечер и забрали Зелимхана на тест. Огромная благодарность ребятам за это — они дали возможность посмотреть бой всем вместе. Все болели только за Хабиба — и точка! Если бы кто-то выразил поддержку сопернику Хабиба, то, полагаю, в раздевалке случился бы ещё один турнир UFC 254!» — добавил Джикия.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Карим Бензема назвал Нурмагомедова величайшим бойцом после победы над Гэтжи.