Бензема назвал Нурмагомедова величайшим бойцом после победы над Гэтжи

Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

«Величайший», — написал Бензема в своём Instagram, опубликовав фото российского бойца.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Златан Ибрагимович оценил победу Нурмагомедова над Гэтжи.