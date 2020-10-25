Бензема назвал Нурмагомедова величайшим бойцом после победы над Гэтжи
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«Величайший», — написал Бензема в своём Instagram, опубликовав фото российского бойца.
Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Златан Ибрагимович оценил победу Нурмагомедова над Гэтжи.