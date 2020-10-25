Ибрагимович оценил победу Нурмагомедова над Гэтжи

Футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

Ибрагимович опубликовал в сториз Instagram изображение Нурмагомедова с поясом, подписав его «pound-for-pound number one» («боец номер один вне зависимости от весовых категорий»).

«Следуй своему сердцу», — добавил Ибрагимович.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее СМИ назвали гонорар Нурмагомедова за победу над Гэтжи.