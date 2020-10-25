СМИ назвали гонорар Нурмагомедова за победу над Гэтжи

Стало известно, сколько заработал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за победу над американцем Джастином Гэтжи.

Как сообщает The Sports Daily, российский боец заработал $6 млн за сам поединок, а также он получил бонус за выступление вечера в размере $50 тыс. Кроме того, Нурмагомедов получил $40 тыс. за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем.

Россиянину также положен процент от продаж индивидуальных платных трансляций (PPV) и иные спонсорские выплаты.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что в Минспорте Подмосковья хотят предложить Нурмагомедову развивать спорт в регионе.