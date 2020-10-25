В Минспорте Подмосковья хотят предложить Нурмагомедову развивать спорт в регионе

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что в Подмосковье хотят предложить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в каком-либо качестве развивать спорт в регионе.

«С нашим уважаемым чемпионом мы общаемся уже довольно долго, ещё до его предыдущего боя. Хабиб помогает спорту в Подмосковье, провёл здесь большую встречу с детьми. Будем обсуждать, предлагать ему в каком-либо качестве развивать спорт здесь, ещё в прошлом году мы обговаривали такую возможность», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

При этом он отметил, что всё будет зависеть от желания бойца, так как он будет много где востребован.

«Тем не менее повторюсь: с Московской областью Нурмагомедов дружен, ничего исключать нельзя. Со своей стороны мы всё необходимое сделаем», — добавил Терюшков.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Олег Тактаров выразил мнение, что Нурмагомедов ещё может вернуться в MMA.