Тактаров считает, что Нурмагомедов ещё может вернуться в MMA
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«Вернуться он ещё, конечно, может и найдёт этому тысячу причин. Через пару лет он может перейти на категорию выше, потому что самая тяжёлая борьба для него — это борьба с весогонкой», — цитирует Тактарова Sport24.
Он отметил, что Нурмагомедову всё тяжелее выступать из-за весогонки. По его словам, уйти на пике может быть разумным решением, но иногда спортсмены возвращаются из-за проблем с финансами.
«И из-за денег ты делаешь то, что не любишь. Это неправильно. Это не тот бизнес, который можно делать из-за денег, к этому должна лежать душа. Потому что каждый раз ты выходишь умирать. На работу ты же не выходишь умирать. Ты едешь туда, сидишь в офисе. А здесь каждый раз этот суперстресс», — добавил Тактаров.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой.