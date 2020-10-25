Тактаров считает, что Нурмагомедов ещё может вернуться в MMA

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров отреагировал на решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над Джастином Гэтжи.
Тактаров считает, что Нурмагомедов ещё может вернуться в MMA
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«Вернуться он ещё, конечно, может и найдёт этому тысячу причин. Через пару лет он может перейти на категорию выше, потому что самая тяжёлая борьба для него — это борьба с весогонкой», — цитирует Тактарова Sport24.

Он отметил, что Нурмагомедову всё тяжелее выступать из-за весогонки. По его словам, уйти на пике может быть разумным решением, но иногда спортсмены возвращаются из-за проблем с финансами.

«И из-за денег ты делаешь то, что не любишь. Это неправильно. Это не тот бизнес, который можно делать из-за денег, к этому должна лежать душа. Потому что каждый раз ты выходишь умирать. На работу ты же не выходишь умирать. Ты едешь туда, сидишь в офисе. А здесь каждый раз этот суперстресс», — добавил Тактаров.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой.

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