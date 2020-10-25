«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Уфу» в 12-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своём поле одолел «Уфу» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Бернард Бериша, который на 14-й минуте реализовал пенальти, а затем отличился на 77-й минуте. Кроме того, у чеченского коллектива на 68-й минуте забил Владимир Ильин. «Уфа» ответила только голом Азера Алиева на 56-й минуте.

При этом с 58-й минуты «Ахмат» остался в меньшинстве из-за удаления Андрея Семёнова.

«Ахмат» набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 6 очками находится на последней, 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что два гола в компенсированное время принесли «Химкам» победу над «Ростовом» в РПЛ.