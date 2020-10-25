Два гола в компенсированное время принесли «Химкам» победу над «Ростовом» в РПЛ

Подмосковные «Химки» обыграли «Ростов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

Оба мяча были забиты в компенсированное время. На первой добавленной минуте отличился Резиуан Мирзов, а через три минуты окончательный счёт установил Брайан Идову.

С 71-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Романа Ерёменко.

«Химки» набрали девять очков и поднялись на 14-е место. «Ростов» с 20 очками находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Тамбов» сыграли вничью в 12-м туре РПЛ.