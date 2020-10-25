Федун пригласил Нурмагомедова провести бой на «Открытие Арене»

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил Хабибу Нурмагомедову провести бой на стадионе «Открытие Арена» в случае, если боец когда-нибудь решит возобновить профессиональную карьеру.

Вместе с тем спартаковский босс подчеркнул, что уважает и понимает решение спортсмена. Федун также отметил, что ради просмотра поединка игроки «Спартака» попросили отложить вылет из Краснодара после матча чемпионата России.

«В случае если наш боец изменит решение, то предлагаю провести бой на «Открытие Арене», где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких в истории не только UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!» — приводит слова Федуна «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации самбо Василий Шестаков надеется на возвращение Нурмагомедова в клетку.