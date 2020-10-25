Дядя Нурмагомедова: Хабибу политика не нужна

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его племянник не собирается заниматься политической деятельностью после завершения карьеры.

«Хабибу политика не нужна. Он человек совсем другой. Он хочет развивать свой спорт и дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти», — цитирует Нурмагомеда Нурмагомедова ТАСС.

24 октября Хабиб на турнире UFC 254 победил во втором раунде удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После боя россиянин, одержавший 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, объявил об окончании профессиональной карьеры.

Ранее Джонс выразил недовольство тем, что Нурмагомедов претендует на звание величайшего бойца всех времён.