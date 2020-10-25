Дядя Нурмагомедова: Хабибу политика не нужна

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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его племянник не собирается заниматься политической деятельностью после завершения карьеры.
Дядя Нурмагомедова: Хабибу политика не нужна
  • Reuters

«Хабибу политика не нужна. Он человек совсем другой. Он хочет развивать свой спорт и дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти», — цитирует Нурмагомеда Нурмагомедова ТАСС.

24 октября Хабиб на турнире UFC 254 победил во втором раунде удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После боя россиянин, одержавший 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, объявил об окончании профессиональной карьеры.

Ранее Джонс выразил недовольство тем, что Нурмагомедов претендует на звание величайшего бойца всех времён.

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