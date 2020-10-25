Джонс недоволен тем, что Нурмагомедов претендует на звание величайшего бойца всех времён

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе и первый номер рейтинга pound-for-pound Джон Джонс остался недоволен тем, что обладатель титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов попросил поставить его на первое место рейтинга вне зависимости от весовой категории.
Джонс недоволен тем, что Нурмагомедов претендует на звание величайшего бойца всех времён
  • Reuters

«Я просто хочу попросить пояс чемпиона в тяжёлом весе и посмотреть, дадут ли мне его. Сейчас можно просто ведь попросить о чём-либо. Я выиграл 15 титулов чемпиона мира, а он только что выиграл лишь четвёртый. Я спрашиваю, почему Хабибу просто нужно присвоить статус величайшего. Люди говорят мне, что я должен просто дать ему шанс насладиться его моментом. Но, к сожалению, его момент связан с делом моей жизни. Я подписал контракт с UFC буквально через девять месяцев после моей тренировки в ММА. Когда я подписал контракт с UFC, то был одним из самых молодых бойцов в составе, самым молодым чемпионом в истории спорта и провёл всего три соревновательных боя. Имею в виду, если меня в рейтинге опережает человек, у которого всего лишь три защиты пояса, то я действительно не знаю, что ещё думать. Люди хотят, чтобы я помолчал и дал ему шанс, пока буду сидеть и смотреть, как моя тяжёлая работа опускается в рейтинге. Это несправедливо по отношению к моей семье или команде. Более 50% моих боёв были титульными», — написал Джонс в Twitter.

Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приёмом на турнире UFC 254. После поединка он объявил о завершении карьеры и обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории.

Ранее Джонс заявил, что отдаёт Нурмагомедову первое место в рейтинге P4P.

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