Гэтжи о бое с Нурмагомедовым: я почувствовал себя живым

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Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи прокомментировал поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Гэтжи о бое с Нурмагомедовым: я почувствовал себя живым
  • Reuters

«Я почувствовал себя живым, поэтому я и захожу в октагон. Адреналин, эндорфины выплёскиваются, это прекрасное чувство. Но единственная причина, по которой я остался здесь для интервью, — похвалить этого человека (Нурмагомедова — RT.)», — сказал Гэтжи после боя.

Он также отметил, что дерётся для того, чтобы жить и, несмотря на поражение, он находится в хорошей форме и сможет восстановиться за шесть-восемь недель.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее Дмитрий Тарасов назвал трогательной речь Нурмагомедова в октагоне после победы над Гэтжи.

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