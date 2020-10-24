Шлеменко о бое Нурмагомедов — Гэтжи: волнительно за Хабиба

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Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи.
Шлеменко о бое Нурмагомедов — Гэтжи: волнительно за Хабиба
  • © Пресс-служба RCC

«Интерес к бою приковывают заявления Гэтжи, что у него борьба не хуже, чем у Хабиба. Любому сложно оценить его борьбу, потому что Гэтжи ни разу ею не пользовался. Если предположить, что у него хорошая борьба, то, наверное, это самый опасный соперник для Хабиба будет. Если Нурмагомедову не удастся забороть Гэтжи, согласитесь, будет очень непросто. Конечно, сомневаюсь, но присутствуют эти мысли. Джастин — самый опасный ударник в этом дивизионе. Становится интересно и волнительно за Хабиба», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

32-летний Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

RT ведёт текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прибыл на арену в Абу-Даби перед боем c Гэтжи на UFC 254.

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