Нурмагомедов прибыл на арену в Абу-Даби перед боем c Гэтжи на UFC 254

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибыл на арену, где пройдёт его поединок с обладателем временного титула, американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254.

Об этом сообщает пресс-служба UFC.

The Champ is on his way! 🏆 pic.twitter.com/s58hcqdmqW — UFC (@ufc) October 24, 2020

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

32-летний Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

RT ведёт текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.