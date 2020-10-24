Нурмагомедов прибыл на арену в Абу-Даби перед боем c Гэтжи на UFC 254
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба UFC.
The Champ is on his way! 🏆 pic.twitter.com/s58hcqdmqW— UFC (@ufc) October 24, 2020
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.
32-летний Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.
RT ведёт текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.