Фергюсон — Уайту: мне должны платить столько, сколько я стою

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон высказался в адрес руководителя промоушена Даны Уайта.

«Дана — крутой мужик. Я не собираюсь больше хулиганить. Но я работаю в этой компании уже больше десяти лет. Мне должны платить столько, сколько я стою. А моя стоимость определённо возросла», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Он отметил, что между ним и Уайтом определённо нет дружеских взаимоотношений, только рабочие.

«Но Дана продолжает тасовать меня в этой колоде карт. Почему? Это потому, что я чёртов мексиканец? Дана, ты не любишь мексиканцев? Я не собираюсь называть его расистом, но, Дана, тебе не нравятся коричневые люди? Что я тебе сделал? Почему у тебя ко мне отношение как к дерьму? Но я не собираюсь ныть, я буду продолжать работать», — добавил Фергюсон.

В послужном списке 36-летнего бойца 25 побед и четыре поражения в профессиональной карьере. С октября 2017 по апрель 2018 года он являлся временным чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Свой последний на данный момент поединок он провёл 9 мая. Фергюсон проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи в бою за временный пояс в лёгком весе и право сразиться с обладателем регулярного титула — россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедов никогда не будет с ним драться.