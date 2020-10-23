«Ахмат» извинился перед арбитром, на которого напали после матча молодёжных команд

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» выступил с заявлением относительно нападения на арбитра Богдана Головко после завершения матча молодёжного первенства с московским «Спартаком».
«Ахмат» извинился перед арбитром, на которого напали после матча молодёжных команд
  • © fc-akhmat.ru

«Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведёт внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — говорится в заявлении клуба.

Матч, прошедший в Грозном, завершился вничью (0:0). После финального свистка неизвестные напали на главного арбитра прямо на поле и нанесли ему несколько ударов.

Ранее сообщалось, что РПЛ отреагировала на нападение на арбитра матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака».

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