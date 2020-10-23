РПЛ отреагировала на нападение на арбитра матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно нападения на арбитра Богдана Головко после завершения матча молодёжного первенства между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

«РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с Российским футбольным союзом будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в заявлении лиги.

Матч, прошедший в Грозном, завершился вничью (0:0). После финального свистка неизвестные напали на главного арбитра прямо на поле и нанесли ему несколько ударов.

Ранее появилась информация, что неизвестные напали на арбитра матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака».