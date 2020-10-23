СМИ: Неизвестные напали на арбитра матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака»

Главный арбитр матча молодёжных команд грозненского «Ахмата» и московского «Спартака» Богдан Головко был подвергнут физическому воздействию после завершения встречи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом говорится в протоколе встречи, прошедшей в Грозном и завершившейся вничью 0:0.

«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем, уходя с поля, ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину», — говорится в протоколе.

Отмечается, что позднее эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали своё недовольство в нецензурной форме.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков. «Ахмат» с 14 очками — третий.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрел обращения «Химок» и ЦСКА по судейству в матчах 11-го тура РПЛ.