ЭСК РФС рассмотрел обращения «Химок» и ЦСКА по судейству в матчах 11-го тура РПЛ

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращения подмосковных «Химок» и московского ЦСКА на работу арбитров в матчах 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичными «Спартаком» и «Динамо».
ЭСК РФС рассмотрел обращения «Химок» и ЦСКА по судейству в матчах 11-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия не выявила ошибок в работе арбитров матчей «Химки» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» в эпизодах, вызвавших сомнения у клубов.

«Химки» усомнились в решениях Кирилла Левникова в эпизодах с назначением пенальти на 55-й минуте матча и голом в ворота подмосковной команды на 77-й минуте встречи, завершившейся победой «Спартака» со счётом 3:2.

ЦСКА запросил рассмотрение эпизодов с отменой гола в ворота «Динамо» на 3-й минуте и неудалением футболиста «Динамо» Вячеслава Грулёва на 15-й минуте встречи, которую судил Владислав Безбородов, и которая завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не нашла ошибок в работе арбитра матча «Краснодар» — «Рубин».

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