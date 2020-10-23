ЭСК РФС не нашла ошибок в работе арбитра матча «Краснодар» — «Рубин»
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Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия не выявила ошибок в работе арбитра Михаила Вилкова в вызвавших сомнения у казанского клуба эпизодах: засчитанные голы в ворота «Рубина» на 51-й и второй добавленной минутах матча, вынесение предупреждений Оливеру Абильдгору на 54-й минуте и Денису Макарову на первой добавленной минуте.
Матч «Краснодар» — «Рубин» завершился победой краснодарского клуба со счётом 3:1.
Ранее КДК РФС отклонил протест «Рубина» по результату матча с «Краснодаром».