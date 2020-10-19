Нурмагомедов заявил, что пока не думает о завершении карьеры

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу мнения, согласно которому он завершит карьеру после того, как одержит 30-ю победу.
Нурмагомедов заявил, что пока не думает о завершении карьеры
  • © khabib_nurmagomedov
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«От 30-0 ничего зависеть не будет. Не знаю, почему каждый раз затрагивают эту тему. Может быть, надоел я людям. Тяжело ведь смотреть каждый раз, как побеждаю. С пониманием отношусь к этому. Мне месяц назад исполнилось 32 года — о завершении карьеры пока речи не идёт», — сказал Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram.

Бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов выразил готовность драться с Гэтжи в стойке.

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