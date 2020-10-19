Нурмагомедов выразил готовность драться с Гэтжи в стойке

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Нурмагомедов выразил готовность драться с Гэтжи в стойке
  • © khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Это была самая тяжёлая моя подготовка в психологическом и физическом плане. Но думаю, чем тяжелее ты трудишься, тем слаще победа. Не знаю, по какому сценарию всё пройдёт, но я буду навязывать свой бой. Даже если не получится сразу, всё равно буду пробовать бороться все 25 минут. Если нужно будет встать в стойке — сделаю это. Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить бой досрочно. Уже представляю, как заставляю его завершить бой досрочно», — сказал Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал, чего бы он никогда не сделал в жизни.

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